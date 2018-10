Lame rotanti presenta: 'Pellicole in soffitta'

Dopo il ciclo di proiezioni estive, che ha registrato un discreto successo di pubblico, prende il via la programmazione autunnale promossa dal gruppo Lame Rotanti Pop.

La rassegna di film, dal titolo “Pellicole in Soffitta”, prevede la proiezione di 5 film, articolati su due tipologie di orario: programmazione pomeridiana “dalle ore 17.45 e programmazione serale dalle ore 20.30” - dal 19 di ottobre 2018 al 23 novembre 2018, il venerdì.

Le Proiezioni si terranno al piano superiore del Centro Sociale Casa Gialla.

E’ prevista la formula aperta al pubblico, con ingresso gratuito per tutte le proiezioni.



La scelta del luogo in cui proiettare i film, presso il Centro Sociale Casa Gialla,(quartire Navile) spazio aggregativo, attento ai bisogni ed alle difficoltà delle persone, va nella direzione della creazione di legami all’interno del quartiere che superino le barriere dettate dal contesto sociale e culturale. L’iniziativa intende proprio promuovere nuove forme di legami comunitari tra gli abitanti della zona. Le pellicole sono adatte a tutti. Perché il cinema è un luogo di aggregazione e deve essere uno spazio culturale aperto a tutti. Non è solo uno schermo, ma un punto di riferimento unico e inimitabile.

Per far crescere sempre di più questo progetto, servono anche la tua energia e il tuo supporto! Vi aspettiamo, ci aspettiamo!



Di seguito, l'elenco dei film in programma:



INTO PARADISO

V E N E R D Ì 1 9 O T T O B R E 2 0, 3 0

PAOLA R A N D I | 2 0 1 0 | I T A L I A

C O M M E D I A , 1 0 4 '





LA TARTARUGA ROSSA

V E N E R D Ì 2 6 O T T O B R E 1 7, 4 5

MICHAEL DUDOK DE VIT | 2 0 1 6 |

F R A N C I A , B E L G I O

A N I M A Z I O N E, 8 0 '





IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI

V E N E R D Ì 9 NOVEMBRE 2 0 ,3 0

PIPPO M E Z Z A P E S A | 2 0 1 1 | I T A L I A

D R A M M A T I C O , 8 2 '





PORCO ROSSO

V E N E R D Ì 1 6 NOVEMBRE 1 7 ,4 5

HAYAO MIYAZAKI | 1 9 9 2 | G I A P P O N E

A N I M A Z I O N E, 9 4 '





È STATO MORTO U N RAGAZZO

V E N E R D Ì 2 3 N O V E M B R E 2 0 ,3 0

FILIPPO VENDEMMIATI | 2 0 1 0 | I T A L I A

D O C U M E N T A R I O, 9 4 '

