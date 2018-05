Laura Pausini "raddoppia" i live a Bologna

Il ‘Fatti sentire – Worldwide Tour 2018’ di Laura Pausini sarà a Bologna per due serate. Per la gioia dei fan felsinei e per tutti quelli che arriveranno dai dintorni al 13 ottobre 2018 si è aggiunta anche la data del 12 ottobre, sempre all?unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nelle Arene italiane a cui si continuano ad aggiungere, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei.

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 16.00 di mercoledì 23 maggio.