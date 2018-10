Le bande dell’Appennino sfilano in centro

Si avvia alla conclusione la settimana di EnERgie Diffuse e domani, a partire dalle 16, il centro di Bologna sarà animato dall'atmosfera allegra e festosa delle bande musicali dell'Appennino. Saranno cinque le formazioni musicali che partiranno da piazza di Porta Ravegnana e attraverseranno strada Maggiore fino ad arrivare a piazza Aldrovandi, dove è prevista una esibizione finale. Le bande partiranno separatamente con un distacco di circa venti minuti una dall'altra per dare modo agli spettatori lungo le strade di poter apprezzare tutti e cinque i complessi: i Corpi bandistici di Lizzano in Belvedere e di Gaggio Montano, il "Sisto Pedrieri" di Castiglione dei Pepoli, la Banda di Pian del Voglio e il Complesso bandistico "Giuseppe Verdi" di Riola.

La parata è organizzata dall'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese con la collaborazione della Città metropolitana di Bologna per "Energie diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, la settimana regionale per la cultura promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

Sempre nell’ambito di EnERgie Diffuse è in programma anche un appuntamento al Museo della Civiltà Contadina della Città metropolitana, a Bentivoglio: domenica 14 (ore 15,30) “Pane, bene comune”, il laboratorio-incontro che porterà in tavola pani provenienti da tutto il mondo e creerà un momento di scambio e reciproca conoscenza. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it o 051.891050.