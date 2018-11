Le visioni di Tondal e le esperienze di premorte

Antichi viaggi nell’Aldilà e l’NDE: Le visioni di Tondal è il titolo della conferenza condotta dal dott. Bruno Severi ed organizzata dal Pozzo delle Idee che si terrà venerdì 16 Novembre alle ore 17.

Le visioni di Tondal (Visio Tnugdali ) è un testo del 1149 che narra del cavaliere irlandese Tnugdalo che rimasto incosciente per tre giorni compie, guidato da un angelo, un viaggio tra inferno e paradiso anticipando idealmente il viaggio dantesco di quasi due secoli.

NDE ’acronimo di Near Death Experience ; in italiano esperienze vicina alla morte od anche esperienze di pre morte.

Il dott. Severi, biologo, Direttore Scientifico del Centro Studi di Parapsicologia di Bologna, membro della Parapsychological Association di Columbus (Ohio), si interessa in particolar modo agli stati modificati della coscienza ed allo sciamanesimo.

L’iniziativa organizzata dall’associazione culturale bolognese “Il Pozzo delle Idee” avrà luogo presso “EPS Factory” in via Castiglione 26 e come d’uso dell’associazione completamente gratuita.

La conferenza vuole essere anche una piccola introduzione al convegno “Ricerca Psichica: una scienza di Frontiera” che si terrà a Bologna il primo dicembre ed organizzata dal Centro Studi Parapsicologici di Bologna e l’Associazione Italiana di Metapsichica (AISM) di Milano con il patrocinio della Biblioteca Bozzano – De Boni di Bologna.

E.M.Venturini