Lenti movimenti: racconti popolari fatti in casa

Da martedì 26 giugno alle ore 18.30

C'era una volta.

Narrazioni di fiabe come si faceva una volta

Racconti popolari fatti in casa, davanti al fuoco, ad evocare emozioni umane come l amore, la gelosia ed il coraggio,il perdere la strada per poi ritrovarla: un piccolo gruppo di persone riunite in un'intimità fatta di ascolto e di cura, di tempo e calore ad ascoltare quel luogo dell'altrove dove il narratore conduceva a scoprire il vero, a nutrire il corpo e lo spirito per affrontare la vita.

I DUE VIANDANTI DEI FRATELLI GRIMM