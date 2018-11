Letture e psiche: riflessioni psicologiche a partire da spunti letterari

“Letture e psiche” nasce dalla collaborazione con sei biblioteche di Bologna e vede gli psicologi mettersi a confronto con testi di scrittori classici e moderni particolarmente significativi.

Sette incontri per sperimentare una contaminazione tra chi, come scrittori e psicologi, studia e rappresenta con strumenti e modi diversi gli intrecci e i percorsi della umana esistenza.

L’obiettivo delle serate è di offrire ai partecipanti spunti per una riflessione su disagi, risorse ed emozioni che ci accompagnano nel percorso di vita.

Vi aspettiamo!