Libertà e coercizione, volume una cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro

I temi del lavoro, della precarietà, delle condizioni lavorative sono al centro del dibattito contemporaneo; ma che cosa si intende per "libertà" del lavoro? Cos'è la precarietà?



Ne discuteremo mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 19 con la presentazione dell’ultimo volume della edizioni SisLav: «Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo», a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro (Palermo, NDF, 2018).



Oltre ai curatori saranno presenti due autori: Alessandro Cristofori (Università di Bologna) ed Eloisa Betti (Università di Bologna).

Modera Roberto Ventresca (Istituto Italiano di Studi germanici, Roma).





mercoledì 27 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna