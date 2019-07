Like (Genesis Tribute Band) in concerto



Dove : Cortile Interno della Rocca di Cento (FE) - Corso del Guercino, 44042 Cento (FE)

Quando : Sabato 13 Luglio 2019

Orario : ore 21.00

Ingresso Gratuito

Info : 051 684 3141



I Like sono una Tribute Band dei Genesis, attiva a Bologna dal 2007. Il repertorio dei Like predilige il primo periodo dei Genesis (con Peter Gabriel), ma non disdegna incursioni nel periodo successivo, con Phil Collins alla voce. Questa serata sarà interamente dedicata all'esecuzione integrale del concept album "The Lamb Lies down on Broadway". Due ore di concerto per rivivere la magia e le atmosfere del suono Genesis



I LIKE sono :

Gianni Orsini (Voce e flauto)

Massimiliano Pugi (Chitarre)

Sebastian Mannutza (Batteria)

Paolo Zirotti (Tastiere)

Paolo Viccinelli (Basso - Chitarra 12 corde)





Gallery