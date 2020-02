Love Art Festival 2020

Il 18 aprile a Bologna presso il Cinema Teatro Orione nasce Love Art Festival, un Festival nato dalla factory event di Energie Armoniche per parlare d’amore in tutte le sue forme unendo l’arte, la cultura, il benessere, la filosofia e il pensiero sociale per formarsi con i migliori esperti italiani e internazionali del settore e seminare un po’ di buono e bello nel mondo.



Perché chi fiorisce alla Bellezza, fa fiorire tutto attorno a sè



Dalle ore 14 alle ore 20,30 il 18 aprile assisteremo a 10 seminari formativi e 4 performance a tema

Fra i top speaker e conduttori dei seminari formativi: il Prof. Umberto Galimberti uno dei maggiori filosofi del XXI secolo che ci parlerà di Amore e Bellezza, l’antropologa Selene Calloni Williams che tratterà di relazioni ottimali e di Ikigai e Scopo di Vita, il Dott. Massimo Teodorani che tratterà di Amore e Ricerca scientifica dall’Astrofisica al Pensiero Quantico e ancora performance internazionali con il protagonista del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante Lorenzo Campani e tantissimi altri ospiti nazionali e internazionali dal benessere, all’arte, all’azienda, al sociale

Per scoprire tutti gli speaker e il programma di tutti i seminari e gli spettacoli

https://lovefestivalevent.com/event/loveartfestival/



Love Festival sostiene inoltre progetti sociali perché crede nel Bello condiviso!

Le iscrizioni dato l’alto numero delle richieste si svolgono in maniera preventiva

Per ogni informazione è possibile contattare serenaenergiearmoniche@gmail.com o

lovefestivalevent@gmail.com cell e whatsapp 3474183580