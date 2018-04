Luca Buoncristiano presenta 'Libro rotto'

«Joe Rotto è l’occasione di una liberazione dal sé. […] Io il mio dovere l’ho fatto. Ho individuato dove inizia, in me, Joe Rotto. Ho provato a dire chi è. Fatelo anche voi, trovate il suo inizio dentro di voi. È questa la cosa più importante». (Dalla prefazione di Sandro Veronesi)



Quante case editrici italiane conoscete che hanno la loro sede all'estero? Ecco a voi El Doctor Sax di Gabriele Nero, giovane casa editrice indipendente, di chiara connotazione beat, nel cuore di Valencia.



Insieme all'editore sarà presente Luca Buoncristiano, scrittore di LIBRO ROTTO, primo titolo della collana Crazy Diamonds. L'autore ne parla insieme lo scrittore Gianluca Morozzi.



IL LIBRO: Joe Rotto è l’archetipo del più cattivo dei salesmen, uno spacciatore di peccati che vende di tutto: armi, droghe, esplosivi, cadillac e cacciabombardieri. I suoi clienti vanno dai più miserabili alle celebrities d’America. “Il mondo è fatto di dipendenze, ed io sono qui per questo” è il suo adagio. La storia ha inizio quando si trova nella discoteca più in voga della città, per curare i suoi affari assieme al fedele cagnetto Sid, e decide di fare una telefonata per recuperare un debito non ancora saldato dal Re del pop in persona: Michael Jackson, minacciandolo di prendersi la sua amata Neverland. Da questo momento in poi, il viaggio di Joe e Sid verso la Città degli Angeli, si tramuterà in una vertigionosa discesa nei più reconditi angoli del mondo Rotto.



L’AUTORE: Luca Buoncristiano nasce a Roma nel 1976 è un giornalista pubblicista e illustratore. Dal 2001 al 2002 è stato assistente di Edoardo Albinati per poi collaborare con la Fondazione L’Immemoriale di Carmelo Bene, curando la catalogazione del lascito artistico dell’attore. Nel 2012 ha pubblicato per Bompiani “Panta Carmelo Bene”. Con Alessandra Amitrano, in qualità di illustratore, pubblica con Fazi “Mary e Joe” nel 2007, Fazi Editore. Il suo personaggio Joe Rotto ha esordito nel 2008, nell’ambito della rassegna Ex Post presentata da Sandro Veronesi al Palazzo delle Esposizioni di Roma.