La Madonna di San Luca scende in città

Celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca durante le quali l'immagine della Madonna scende in processione dal Santuario di S. Luca alla Cattedrale di San Pietro a Bologna, dove rimane nella per una settimana prima di essere nuovamente accompagnata al Santuario sul Colle della Guardia. Nel 2018 la data è il 5 maggio alle ore 18 (Porta Saragozza).



Ogni anno infatti l'immagine della Madonna di San Luca viene portata in processione dal Santuario alla Cattedrale di S. Pietro a Bologna in memoria dell'aiuto che la Vergine ha dato alla città nel 1433 dopo le continue piogge che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno minacciarono di compromettere il raccolto dei campi. Così gli Anziani della città decisero di rivolgersi alla Madonna di San Luca per l'aiuto necessario e questa richiesta fu esaudita con l'apparire di un bel sole che cessò le interminabili piogge nefaste.