Maggio in libreria con i più piccoli

Maggio, il mese più profumato dell’anno non poteva che essere dedicato ai fiori e alle api laboriose che, con il loro infaticabile volo, trasportano il polline da un fiore all'altro. Due appuntamenti pensati per lasciarsi affascinare e ispirare dalle pagine dei libri, dalle forme, dai colori, stuzzicare la creatività.



- Sabato 12 maggio / ore 15.30

DILLO CON UN FIORE

Sono colorati, profumati, freschi o artificiali, possono essere di campo, di giardino, di serra, raccolti in mazzo, in ghirlanda, in festone…. E posso essere custoditi tra le pagine dei libri, disegnati, fotografati. Scopriamoli e sfogliamo insieme queste pagine! E poi…. Tutti all'opera! Abbiamo dei fiori da realizzare per il nostro fiore più bello: la mamma!



- Sabato 19 maggio / ore 15.30

COME PICCOLE API

Infaticabili e laboriose, volano da un fiore all'altro raccogliendo nettare che poi trasformeranno in miele (che bontà!): sono le api e saranno le protagoniste del nostro pomeriggio, tra le storie, le pagine dei libri, e gli immancabili cartoncino, colla e pennarelli!



Età: dai 5 anni

L'attività è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione ai seguenti riferimenti:

tel: 051 002 9260 / mail: libreria.fico@librerie.coop.it