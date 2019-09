Mangia come un Toro a Granarolo

Anche quest'anno, in occasione di Granarolo In Festa, sbarca in città il festival del cibo di strada di qualità! Più di 10 food truck finemente selezionati in base alla proposta gastronomica e alla bellezza dei mezzi (che anche l'occhio vuole la sua parte), oltre a tanta ottima birra Forst direttamente dall'Alto Adige, una stuzzicante enoteca con i vini del territorio, un ottimo spritz bar e una ricca programmazione di concerti, tutti ad ingresso gratuito!