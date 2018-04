Dal 21 al 29 aprile 2018 l’associazione arte e cultura bolognese, La Corte di Felsina, con il patrocinio di Ca’ la Ghironda Modern Art Museum presenta la mostra d’ arte



MANIFESTO ARTE E NATURA - OMAGGIO A GIORGIO CELLI



“ L’uomo è un animale che non vive di solo pane: ha bisogno per vivere e non solo per sopravvivere, della bellezza del mondo: i boschi, i fiumi, i mari, sono la sua eredità. Di un paesaggio vero si dice che è così bello da sembrare

dipinto. L' arte e la natura sono un Dio bifronte che noi siamo chiamati oggi

a ritrovare nella sua interezza. ” ( Giorgio Celli )



Diciotto artisti omaggiano la grande figura di Giorgio Celli, lo studioso che dedicò un’ intera vita a difendere la natura e l’ambiente che ci circonda impegnandosi ad analizzare il comportamento degli animali e il loro rapporto con l’uomo.



Sabato 21 aprile alle ore 17.30 - Davide Celli ( studioso, figlio dello scrittore) e Vittorio Spampinato (direttore del museo Ca’ la Ghironda) narreranno la vita e l’operato di Giorgio Celli



Entrata Libera (20 posti seduti)



Ore 18.45 Vernissage con aperitivo (Entrata Libera)



Espongono



Tiziana Bortolotti Costantino Cacchione (Il Custa) Roberto Carradori Gabriele Cocchi Patrizia Dresda Federica Fusco Gioppo (Giorgio Pozzi) Debora Goretti Maria Luigia Ingallati Fabrizio Malaguti Patrizia Menozzi Muryan (Pasquale Celano) Monica Musiani Nagra (Graziella Massenz) Nallì (Anna Tacconelli) Patrizia Pacini Laurenti Giuseppe Portulano Roberto Tomba



Sabato 28 aprile h. 17.30: Lo psicologo/scrittore Michele Guandalini

presenta il libro L’anima migra verso la scienza - Ipnosi regressiva



Entrata Libera (20 posti seduti)



La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura. Bologna in via Santo Stefano 53

Orari di apertura della mostra: tutti i giorni,compresi i festivi , dalle 15.30 alle 19.00 fino al 29 aprile 2018. ( Entrata libera) www.lacortedifelsina.it