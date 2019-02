"Il manifesto dello sbattismo" 6 attrici in uno spettacolo irriverente

Il Teatro Ridotto ospita il 15 marzo alle ore 21 lo spettacolo surrealistico e catartico del Le Cadavere Squisite, denominato "Il manifesto dello Sbattismo".

Attraverso un collage di parole, ritmi e sinergie corali, il pubblico sarà chiamato a prendersi le proprie responsabilità e il proprio diritto di prendere parte al Manifesto, così da poter dare libero sfogo al privato e al condiviso,in uno spettacolo ironico e onirico.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2Ddle8k



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia.

Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com