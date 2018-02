"Maraviglia delle meraviglie": rassegna Dulcamara Circus

Uno spettacolo d’attore: i «numeri» sono soltanto corredo o pretesto per sostenere il canovaccio, dare vita a lazzi, improvvisazioni e giocate comiche in costante relazione con il pubblico. L’arrivo in scena con la bombetta è da molti riconosciuto come un’esplicito rimando ad un indimenticabile personaggio di Walter Chiari nella parodia dei Fratelli de Rege. Dietro il gioco della maschera, l’assunzione di una responsabilità per una tradizione che si rinnova e che continua a dare vita a se stessa. Di e con Stefano Corrina.



Vi aspettiamo già dalle ore 11, dopo una piacevole passeggiata e visita agli animali della Fattoria, con un piccolo mercatino dei prodotti di Dulcamara.



Dalle ore 12,30 alle ore 14 Pranzo in Osteria.



Come ogni domenica la cucina dell'Agriturismo Dulcamara propone un menù fisso. Euro 25 adulti ed euro 10 i bambini: per chi pranzerà al ristorante saranno riservate le prime file nella sala dove si svolgerà lo spettacolo di Circo.



Alle ore 15.30 ti aspetta lo spettacolo! Info: 051 796643