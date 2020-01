Mariarosaria Stigliano, mostra "Le trame del vento"

MARIAROSARIA STIGLIANO – LE TRAME DEL VENTO

Inaugurazione giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al giovedì 5 marzo 2020, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento.



Una strada di campagna, uno scorcio urbano da una prospettiva insolita, una figura che cammina con una valigia, sono alcuni degli attimi descritti in punta di pennello da Mariarosaria Stigliano, immagini di un istante sospeso che raccontano il vento.

Il colore, a volte acceso nei rossi di un segno nervoso ed a volte velato dal riflesso di una luce notturna, è lo strumento che ci guida nelle trame dipinte in ognuna delle opere in mostra ed invita ad entrarvi.

Sono storie rumorosamente silenziose che ci parlano di un altrove incredibilmente vicino ma inafferrabile, così chiaro eppure completamente misterioso.

Mariarosaria Stigiano nasce a Taranto nel 1973. Dopo essersi laureata in legge all’Università La Sapienza di Roma, decide di dedicarsi agli studi artistici e consegue una seconda laurea in pittura all'Accademia di Belle Arti e l'abilitazione all'insegnamento delle discipline pittoriche. Vive e lavora a Roma.