Il MAST riapre dal 3 marzo dopo la chiusura per il Coronavirus

La Fondazione MAST informa che a partire da martedì 3 marzo 2020 gli spazi espositivi del MAST riaprono al pubblico nei consueti orari e sono riattivate le visite guidate. L'apertura è vincolata alle disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19, nel rispetto delle modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.



Restano invece annullati gli eventi previsti in settimana, che verranno riprogrammati non appena possibile.

Orari di apertura:

martedì – venerdì dalle 12.00 alle 14.00

sabato – domenica dalle 12.00 alle 18.00*