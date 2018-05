Dialoghi attorno alla maternità surrogata e alla fecondazione assistita

Il 24 maggio 2018 presso il Teatro San Salvatore di Bologna, in via Volto Santo 1 alle ore 20,30 si svolgerà un incontro aperto a tutti (non adatto ai bambini) riguardante la psicosociologia della genitorialità. Il nome richiama il manuale edito dalla Golem; Torno 2017, prima ristampa 2018, che tratta varie tematiche inerenti la genitorialità. Durante l'incontro si evidenzieranno gli aspetti fondamentali atti alla comprensione dell’esperienza del divenire madre e padre, le genitorialità frutto di procedure medicalmente assistite e le complesse implicazioni inerenti la maternità surrogata. Ampio spazio verrà dato alla comunicazione e alle domande del pubblico presente.

La serata Organizzata dell'Associazione Francesca Centre http://www.francescacentre.org/index.php/it/, all'interno del ciclo "Conversazioni", prevede la presenza della curatrice del testo, Dott.ssa Simona Adelaide Martini di Milano le autrici Dott.ssa Valeria Bianche Mian di Torino, Dott.ssa Amalia Prunotto di Padova, Dott.ssa Maria Letizia Rotolo di Bologna.

La serata è a ingresso libero, senza prenotazioni con un ricco buffet di benvenuto.

Per informazioni potete contattare la Dott.ssa Rotolo (3286852606, marialetizia.rotolo@hotmail.it)

Vi aspettiamo!