"Papà perché lo hai fatto?": Maurizio Battista a teatro

Domenica 10 febbraio Maurizio Battista andrà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna con Papà perché lo hai fatto?

Maurizio Battista guiderà il pubblico in un percorso divertente nel quale porrà a confronto di continuo i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca degli aspetti più spassosi e dissacranti. Ogni uomo durante la propria vita si imbatte in decisioni da prendere e se si percorre un sentiero non se ne può percorrere un altro. Maurizio esplorerà le scelte che ognuno di noi si trova a dover affrontare rivelandoci di queste gli aspetti più spiritosi attraverso la sua comicità.