Mauro Moruzzi presenta il romanzo "Euridice e la città meccanica"

Mauro Moruzzi presenta "Euridice e la Città meccanica", il suo romanzo ambientato ad Asmara e in Eritrea, pubblicato da Bonomo Editore. Un percorso drammatico, nello spazio africano e nel tempo, alla ricerca di una Città del Futuro scomparsa nel nulla, ma anche di un’identità nazionale in gran parte perduta. Un viaggio, assieme, nella storia e nella coscienza del protagonista, fino ai luoghi inesplorati della sua intimità affettiva.



Incontrano l'Autore Massimo Gagliardi, giornalista e Alberta Zama, editore.



Appuntamento lunedì 16 aprile alle ore 18, presso la libreria Mondadori Bookstore, in via d'Azeglio 34 a Bologna.

