Da McDonald's colazione a 1 euro per una settimana

Fare colazione, per una settimana, a un prezzo eccezionale. Un euro soltanto per caffè e brioches: è questa la nuova promozione di McDonald's attiva anche a Bologna fino a domenica 4 marzo. Dopo il grande successo di Caffedì - iniziativa con cui McDonald’s ha regalato 1,6 milioni di caffè a migliaia di italiani, torna a celebrare il momento della colazione con un nuovo appuntamento lungo una settimana.

Fino al 4 marzo anche in Emilia Romagna si potrà gustare la tipica colazione all’italiana (caffè o cappuccino con croissant o dolcetto) a solo 1 euro.

L’iniziativa firmata McDonald’s è un vero e proprio tributo al pasto a cui gli italiani sono più affezionati, la colazione. Secondo l’indagine annuale ISTAT*, 8 italiani su 10 (81,7%) confermano infatti l’alto gradimento per la prima colazione, dichiarando di concedersi sempre il tempo per farla. Un rituale che vede il caffè, il tè, il latte e il cappuccino protagonisti insieme perlopiù a cibi dolci della nostra tradizione, come croissant, biscotti e pane.

Italiani dunque fedeli alla colazione, meglio se dolce e soprattutto ‘social’. Non è un caso se su Instagram sia uno dei momenti più condivisi: l’hashtag #breakfast ha raggiunto ormai quasi 69 milioni di post a livello mondiale, che si aggiungono agli oltre 83 milioni che parlano di #coffee, primo nella classifica dei Top Drink Hashtag nel mondo.

E in Italia il trend non è da meno. Sono oltre 2 milioni gli Instagrammers che iniziano la giornata dichiarando amore eterno alla #colazione, in particolar modo al #caffè (oltre 1.200.000 di post) e al #cappuccino (più di 4.220.000 di post).

Tra questi, non mancano gli italiani che scelgono McCafè per iniziare la giornata. Introdotto per la prima volta nel Bel Paese nel 2005 e oggi presente in 320 ristoranti McDonald’s, McCafè è oggi la più grande catena di caffetteria in Italia, il bar all’italiana firmato McDonald’s in cui oltre 1 milione di persone ogni giorno sceglie di iniziare bene la giornata.

L'ESPRESSO CHE TANTO PIACE AGLI ITALIANI. Per un paese in cui l’espresso è una vera istituzione, la sfida di McDonald’s è stata quella di offrire prodotti di qualità a un prezzo competitivo e con un elevato livello di servizio. Baristi professionisti formati ad hoc servono caffetteria preparata con macchine professionali da bar e prodotti da forno fin dalle prime ore del mattino, mentre le materie prime provengono da fornitori italiani, come il caffè che dal 1995 è fornito dalla Torrefazione Ottolina che ha studiato appositamente per McCafé due miscele ad hoc: una, mix Arabica (70%) e Robusta (30%), dal gusto più deciso e dalla tostatura più intensa, pensata per il gusto dei consumatori delle regioni del Sud Italia, e l’altra, 100% Arabica, meno tostata e dal gusto più morbido, in linea con le preferenze dei consumatori del Nord.

CHI PRODUCE I CROISSANT. Gli amanti dei croissant possono contare, ogni giorno sull’esperienza dell’azienda campana Cupiello, che produce il 90% dei prodotti da forno venduti nei ristoranti McDonald’s per un totale di 1.000 tonnellate all’anno. Nella scelta dei propri fornitori, anche per McCafé, McDonald’s conferma dunque la volontà di essere marchio “locale”. McCafé si caratterizza infatti per un’offerta food & beverage fortemente premium: Bindi (torte), Caffè Ottolina (caffè), Cimbali e Rancilio (macchine da caffè), Cupiello (prodotti da forno, croissant), Oranfrizer (arance per spremute), Centrale del Latte di Brescia (latte).

Con questa iniziativa McDonald’s intende premiare i suoi clienti più fedeli, ma anche dare a chi ancora non lo è la possibilità di assaggiare la sua offerta per la colazione. Con questa iniziativa l’azienda stima infatti di vendere 60.000 colazioni.

McDonald’s Italia. In Italia da oltre 30 anni, McDonald’s ha oggi più di 560 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 20.000 persone impiegate che servono ogni giorno circa 800.000 clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per l’85% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei propri fornitori McDonald’s conferma la tendenza a essere un marchio “locale”, con oltre l’80% di fornitori che è rappresentato da aziende con stabilimenti in Italia.