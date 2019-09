Il mercato della musica: incontri dedicati all'imprenditoria musicale

Il 19 settembre torna Il Mercato della Musica, la rassegna d’incontri organizzata dall’Ufficio Musica del Comune di Bologna rivolta ai giovani musicisti e operator con l’obiettivo di rafforzare le competenze gestionali e manageriali in campo musicale.



Tante le novità di questa edizione.

Gli incontri si terranno il giovedì alle 18.00 nella nuova sala conferenza al 2° piano della Biblioteca Salaborsa.

Inoltre, si rafforza la collaborazione con Fonoprint che co-promuove tre incontri nell’ambito del BMA – Bologna musica d’autore.

Confermati invece i conduttori Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e esperto dell’industria discografica, e Salvatore Papa, giornalista musicale.



Si parte il 19 settembre con Parix Hilton, produttore e artista nonché fondatore di Thaurus Music, che parlerà del ruolo del produttore artistico nel successo di artisti tra i più importanti della scena pop, hip hop e trap italiana. L’incontro si inserisce nell’ambito del BMA Showcase Festival.



Il giovedì seguente, il 26 settembre, l’esperto di web marketing e social media Nicolò Zaganelli, founder di Exploding Bands, ci parlerà della promozione e comunicazione di progetti discografici e di come contribuire al successo di una carriera nell’era digitale.



Il 3 ottobre, con Matteo Romagnoli, founder della Garrincha Dischi, si parlerà di come portare al successo un’etichetta discografica indipendente e del ruolo del manager musicale. L’incontro si inserisce nell’ambito del BMA Showcase Festival.



L’ultimo incontro in calendario, il 17 ottobre, vede protagonista Celso Valli, arrangiatore e produttore di successo. Valli, che ha collaborato con big della musica italiana come Baglioni, Ramazzotti, Vasco Rossi, Bocelli, Mina, Laura Pausini, Giorgia, Matia Bazar, ci parlerà della figura del produttore, dell’arrangiatore e del direttore d’orchestra.

L’incontro si inserisce nell’ambito del BMA Showcase Festival.



Tutti gli incontri sono gratuiti, l’accesso è libero fino a esaurimento posti (non è necessaria la prenotazione).



Il Mercato della Musica è organizzato dall’Ufficio Musica del Comune di Bologna in collaborazione con Biblioteca Salaborsa e Bologna Welcome





Info e contatti:

cityofmusic@comune.bologna.it

info@comunicamente.it

tel. 051 644 9699

cittadellamusica.comune.bologna.it

fb: bolognacittadellamusicaunesco