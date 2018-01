Mi fa Tango bene. Laboratorio esperienziale di tango consapevole.

a cura di:

Ilaria Draghi - Counsellor di base ad indirizzo psicosintetico, insegnante di danza ISTD , Assistente in tangoterapia

Luca Gitrolimetto - counsellor di base ad indirizzo psicosintetico



Per muovere i primi passi verso il benessere a tempo di tango e ritrovare se stessi nell'individualità e nella relazione con l'altro.

L’incontro prevede due parti, di cui la prima di esperienza individuale mentre la seconda in relazione con l'altro. Sono previsti degli esercizi accompagnati da musica di tango, che servirà da attivatore e contenitore, e si alterneranno a momenti di riflessione e condivisione.

Poiché non è una lezione di ballo, non è necessario saper ballare né essere in coppia. Sono consigliati vestiti e scarpe comodi.



per informazioni e iscrizioni

cell: ilaria - 348 388 4440 / luca 3485604393