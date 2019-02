Microscopera - teatro d'improvvisazione

di Antonio Vulpio



con Antonio Vulpio, Antonio Contartese, Luca Gnerucci, Daniele Mazzacurati, Olli Rasini

Musiche dal vivo: Eleonora Beddini

Regia luci: Paolo Facco



I disperati, comici saltimbanchi della pluripremiata compagnia di sedicenti geni del teatro (disponibili anche per lavori domestici) mondialmente noti a livello di quartiere, tornano ancora una volta a farci sognare attraverso le iperboliche immagini scaturite dal loro immaginifico plastico.

Immaginate un enorme e particolareggiato plastico…una valle, un paesaggio urbano, o una jungla, oppure un deserto…insomma, un vero e proprio mondo in miniatura.

Se aguzzate la vista potrete assistere alle avventure dei suoi altrettanto minuscoli abitanti, così comicamente simili alle nostre peripezie in scala 1 : 1.



Le prenotazioni chiuderanno alle 24:00 dell'11 aprile