"Mika Taanila. Damage/Control": la mostra al Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna

Dal 24 gennaio al 22 marzo 2020 "Mika Taanila. Damage/Control" presso il Padiglione de l'Esprit Nouveau (opening 23 gennaio h 17-21)



La mostra, prima personale di Taanila in un'istituzione pubblica italiana, raccoglie una selezione di opere riguardanti la relazione tra l’uomo, l'ambiente e la tecnologia, in un continuo dialogo tra passato e futuro.

La ricerca interdisciplinare dell'artista e filmmaker Mika Taanila spazia dall'ambito ecologico alla cibernetica, dalla robotica alle sperimentazioni musicali. Con videoinstallazioni, film, collage e opere fotografiche l’artista indaga le modalità in cui i dispositivi tecnologici hanno ridefinito il mediascape e le modalità della visione.

Negli archivi filmici, in supporti obsoleti come i VHS e in found footage film individua chiavi di accesso per ripercorre la storia culturale dell'ultimo secolo. Con il documentario The Future Is Not What It Used To Be ad esempio, ha lavorato sull’archivio di Erkki Kurenniemi, esperto di robotica pioniere della musica elettronica in Finlandia, mentre per Futuro: A New Stance for Tomorrow si è occupato di un’altra utopia made in Finland: le “Futuro House” progettate dall’architetto finlandese Matti Suuronen.

Mostra personale a cura di Lorenza Pignatti

Promossa da Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Frame Contemporary Art Finland, Kinotar (Helsinki), Testifilmi (Helsinki), Associazione Culturale Stòff con il patrocinio dell'Ambasciata di Finlandia a Roma

Ingresso: gratuito

Orari di apertura:

sabato e domenica h 15-18

Orari di apertura ART CITY Bologna:

venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 gennaio h 11-20