Montmartre a San Ruffillo: una giornata francese tra arte, musica e teatro

Sabato 14 dicembre Montmartre a San Ruffillo dalle 9:30 nella Piazzetta pedonale e mercato San Ruffillo. Una giornata francese nella periferia bolognese, tra arte, musica e teatro. Tra la piazzetta San Ruffillo e il mercato coperto, sabato 14 dicembre 2019 torna “Montmartre a San Ruffillo”. Una mattinata di festa con musica, teatro e una riproposizione del mercato degli artisti più famoso al mondo. E alle ore 13 pasta e fagioli comunitaria.

Pittori, ritrattisti e artigiani

Il Teatro dei Mignoli in "Il furto della Gioconda"

Animazione musicale e teatrale con il duo Ménage à Deux

Da un'idea del Teatro dei Mignoli, in attesa del nono Festival In&Out - La Cultura in Condominio. Realizzato grazie al sostegno e patrocinio del Quartiere Savena e del Comune di Bologna/Assessorato alla Cultura. Con la collaborazione di Commercianti Mercato S. Ruffillo, Parrocchia di S. Ruffillo, Comitato "I Love San Ruffillo" e Alliance Française.

Orario: dalle 9.30 alle 13.30

Ingresso libero