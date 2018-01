Mortadella & Wines

L’associazione Go Wine, d’intesa con il locale Club Go Wine di Bologna inaugura il 2018 con la quarta edizione di un evento esclusivo dedicato all’abbinamento vino e cibo. Da un’idea di Francesco Carboni, sarà presentata in degustazione una selezione di vini da abbinare con degustazioni di mortadella, con un duplice intento:

-valorizzare un grande prodotto tipico bolognese;

-valorizzare vini che, per le loro caratteristiche, possono rappresentare il miglior abbinamento;

-svolgere un’opera di divulgazione a favore degli enoappassionati, portando la comunicazione in tutta Italia.



L’evento è in programma lunedì 29 gennaio e si svolgerà con orario dalle 17 alle 22 nei locali dell’Hotel Relais Bellaria in Via Altura 11/bis, Bologna.



Al banco d’assaggio:

Cantina Produttori San Paolo – San Paolo Appiano (Bz);

Cascina Gilli – Castelnuovo Don Bosco (At);

Cieck – San Giorgio Canavese (To); De Tarczal – Isera (Tn);

Marengoni Silvio, Lino e Flavio – Ponte dell’Olio (Pc);

Nizza Silvano – S. Stefano Roero (Cn); Podere Riosto – Pianoro (Bo);

Rebollini – Borgoratto Mormorolo (Pv); Resera Alberto – Cison di Valmarino (Tv);

Tenuta Pederzana – Castelvetro di Modena (Mo); Terraquilia – Guiglia (Mo);

Torre Varano – Torrecuso (Bn); Torrevilla – Torrazza Coste (Pv);

Venturini Baldini – Roncolo (Re); Villa Rinaldi – Soave (Vr).



Protagonista di questa edizione le selezioni di Mortadella a cura di:

Villani Salumi – Castelnuovo Rangone (Mo), www.villanisalumi.it

Saranno presentate in assaggio tre tipi di mortadella:



Mortadella “LA DOTTA”

prodotta con carne nazionale derivante da suino pesante allevato secondo le regole del

disciplinare Parma DOP, pochi aromi e lunghe cotture da ricetta tradizionale.



Mortadella “LA SANTO”

prodotta con spalla e rifilatura di prosciutto per il magro e grasso di gola per i lardelli, è il prodotto

che da sempre contraddistingue l’azienda Villani. Insaporita con poco aglio fresco, sviluppa il

suo inconfondibile profumo grazie alla lunga cottura.



Mortadella “LA SANTO 5°GUSTO”

in vescica naturale. Ultima nata in casa Villani, questa mortadella è prodotta con spalle, rifilature di prosciutto

e grasso di gola, senza trippino e con una percentuale di lardelli in meno rispetto a “La Santo”.

La texture della fetta è vellutata e leggermente farinosa, gli aromi sono ridotti al minimo, l’aglio quasi totalmente assente.



I vini potranno essere liberamente degustati; ogni partecipante potrà compilare una scheda annotando i vini più graditi nell’abbinamento.



Il costo della degustazione per il pubblico è di € 18,00 (€ 12,00 Soci Go Wine, € 15,00 Soci associazioni di settore). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata. L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2018.



L’evento è a inviti ed è richiesta la prenotazione per consentire una gestione corretta e la migliore accoglienza.



Attenzione: per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata a Go Wine, telefonando al n° 0173/364631 oppure inviando una e-mail a stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12 di lunedì 29 gennaio p.v..