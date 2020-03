"Domenica Regazzoni Lucio Dalla a 4 mani": la mostra

Domenica Regazzoni Lucio Dalla a 4 mani a Palazzo D'Accursio, Sala Ercole



Musica e arte s’incontrano nella mostra “Domenica Regazzoni Lucio Dalla a 4 mani”, con le opere dell’artista Domenica Regazzoni ispirate alle canzoni del grande cantautore e amico Lucio Dalla. L’esposizione, curata da Silvia Evangelisti, attraverso il colore e il carattere materico dei lavori suscita profonde emozioni, svela nuove sfumature e diventa racconto di un intenso rapporto di amicizia.

Dedicata al grande amico Lucio Dalla, la mostra presenta una selezione di trenta opere, quasi tutte inedite, realizzate da Domenica Regazzoni dal 1998 al 2019.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Bologna e la Fondazione Lucio Dalla, l’esposizione restituisce sulla tela le emozioni suscitate da quattordici suggestivi brani dell’indimenticabile cantautore bolognese, che danno il titolo ai lavori pittorici esposti, e completa il percorso un breve filmato con significative interviste di repertorio a Lucio Dalla.

Fino all' 8 marzo l'ingresso alla mostra viene consentito con modalità di fruizione contingentata, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 1° marzo 2020

ingresso gratuito

Info: info@regazzoni.net