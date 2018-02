Mostra "TortellinoArt": per gli occhi il tortellino dipinto, per il palato quello tradizionale

Arte orafa e arte culinaria insieme, con un denominatore comune d'eccellenza: il TORTELLINO. C'è chi lo fa con uova e farina, armata di setaccio e mattarello, e chi lo ha trasformato in un gioiello da mettere al collo: dal 2 al 4 febbraio 2018 "Uova e Farina" (Corte Isolani) ospita la collezione "TortellinoArt" di Nicoletta Modelli. In mostra il tortellino artistico dipinto a mano con soggetti ispirati al mondo dell'arte.

I tortellini-gioiello a tema artistico della designer orafa Nicoletta Modelli incontrano dunque i tortellini veri, quelli di Rita e Simona: il risultato è un'esposizione dedicata al simbolo culinario della nostra città come non lo si era mai visto (nè gustato) incorniciata da un menù da gustare a pranzo, cena e per l'aperitivo!