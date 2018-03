Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Zoè Teatri propone dal 2012 questa formula di teatro conviviale, ispirata ai Murder Party britannici. La differenza dalle normali cene con delitto è l'interazione diretta con i commensali\investigatori. La capacità di improvvisare degli attori, dovuta al fatto che la compagnia dal 2007 è attiva con il teatro di Improvvisazione, assicura divertimento e coinvolgimento, pur nella precisione dei dettagli. La cosa più importante in un intreccio da sbrogliare. Oltre 30 canovacci, fanno parte del repertorio e questo consente di mettere in scena ogni mese trame e orditi diversi. A marzo 4 appuntamenti : Martedì 13 Marzo e Martedì 27 Marzo MURDER DINNER PARTY al Museo – a Palazzo Belloni in via Barberia 19 costo : 35,00 € comprensivo di : cena a buffet, spettacolo e visita alla mostra The WALL exhibition. Menu prevalentemente vegetariano a cura di ExAequo Bottega del Mondo : piatto unico e intrigante - dessert risolutivo - bevande Sabato 17 Marzo all‘Interno 18, in via Clavature 18, Bologna Venerdì 23 marzo al Circolo Mazzini, via E.Levante 6 Bologna CENA CON DELITTO Costo cena e spettacolo : 25,00 € Menu : Piatto unico intrigante ottimo e abbondante, dessert risolutivo, acqua, vino e caffè inclusi, Inizio ore 20,30. Segnalare eventuali intolleranze e \o preferenze vegetariane all’atto della prenotazione . Prenotazioni : zoeteatri@gmail.com - cell 3311228889