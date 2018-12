Natale a Bologna fra mostre e musei: le aperture straordinarie

A Natale musei, mostre ed eventi aperti a Bologna. I seguito gli orari e le aperture straordinarie di mostre e musei previsti nel periodo delle festività natalizie. Per le altre giornate sono validi gli abituali orari di apertura delle varie sedi.

MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14

24 + 25 + 31 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

1° gennaio: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Mostre “That's IT! Sull'ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine” e “VHS + Video/animazione/televisione e/o indipendenza/addestramento tecnico/controllo produttivo 1995/2000” (stessi orari)

Museo Morandi, via Don Minzoni 14

24 + 25 + 31 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

1° gennaio: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Casa Morandi, via Fondazza 36

In occasione della mostra “Umberto Bonfini. Un dottore a Grizzana. Dalla medicina alla fotografia” fino al 6 gennaio aperto sabato ore 14-16; domenica ore 11-13; venerdì su appuntamento ore 14-16 / dall’11 gennaio al 3 febbraio: solo su prenotazione nelle seguenti giornate: venerdì e sabato ore 14-16; domenica: ore 11-13

Villa delle Rose, via Saragozza 228/230

In occasione della mostra “Whatever They Do May It All Turn Out Wrong. Dina Danish & Jean-Baptiste Maitre”, aperta venerdì ore 14-18; sabato e domenica ore 12-18

Museo per la Memoria di Ustica, via di Saliceto 3/22

24 + 25 + 26 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

6 gennaio: ore 10–18.30

Museo Civico Archeologico, via dell'Archiginnasio 2

24 + 31 dicembre: ore 9-14

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

1° gennaio: ore 14-18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Orari mostra “Hokusai Hiroshige. Oltre l'onda. Capolavori dal Museum of Fine Arts di Boston”:

24 e 31 dicembre ore 9–14

25 dicembre chiuso

26 dicembre ore 10–19.30

1° gennaio ore 14-19.30

6 gennaio ore 10–19.30

Museo Civico Medievale, via Manzoni 4 info

24 + 25+ 31 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

1° gennaio: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Mostre "I volti del Buddha dal perduto Museo Indiano di Bologna” + “Lodi per ogni ora. I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco” (stessi orari)

Collezioni Comunali d’Arte, Palazzo d’Accursio Piazza Maggiore 6

24 dicembre: ore 10-18.30

25 dicembre + 31 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

1° gennaio: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Mostre "L'anima e il corpo. Immagini del sacro e del profano tra Medioevo ed Età Moderna" + “Steve McCurry. Una testa, un volto. Pari nelle differenze” (stessi orari)

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, Strada Maggiore 44

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Mostra “Presepi genovesi del Settecento dal Museo Giannettino Luxoro” (stessi orari)

Museo internazionale e biblioteca della musica, Strada Maggiore 34

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 10–18.30

6 gennaio: ore 10–18.30

Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 10-18.30

6 gennaio: ore 10-18.30

Mostra “Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali” (stessi orari)

Museo civico del Risorgimento, piazza Carducci 5

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 10–14

6 gennaio: ore 10–14

Mostra “Guerra illustrata, guerra vissuta. La Grande Guerra a Bologna tra storia e memoria” (stessi orari)

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni via Manzoni 2

24 + 31 dicembre: ore 10.00 – 16.00

25 + 26 dicembre: ore 10.00 – 20.00

1° gennaio: ore 10.00 – 20.00

6 gennaio: ore 10.00 – 20.00

Mostra "Sturmtruppen. 50 anni" (stessi orari)

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna, via Castiglione 8

24 + 31 dicembre: ore 10.00 – 16.00

25 dicembre: ore 12.00 – 19.00

26 dicembre: ore 10.00 – 19.00

1° gennaio: ore 12.00 – 19.00

6 gennaio: ore 10.00 – 19.00

San Colombano. Collezione Tagliavini, via Parigi 5

24 + 31 dicembre: ore 11.00 – 16.00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: ore 15.00 – 19.00

1° gennaio: ore 15.00 – 19.00

6 gennaio: ore 15.00 – 19.00

Complesso di Santa Maria della Vita, via Clavature 8-10

24 + 31 dicembre: Museo e Oratorio 10 – 16 / Compianto 10.30 – 15.30

25 + 26 dicembre: Museo e Oratorio 10 – 19 / Compianto 10.30 – 18.30

1° gennaio: Museo e Oratorio 10 – 19 / Compianto 10.30 – 18.30

6 gennaio: Museo e Oratorio 10 – 19 / Compianto 10.30 – 18.30

Mostra “Felsina Antiquaria II” (stessi orari)

Biblioteca d’Arte e Storia di San Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2

24 + 25 + 26 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

29 e 30 dicembre + 5 e 6 gennaio: ore 15.30 – 18.30

Mostra “Da Parigi a Bologna: in viaggio con Liszt e Rossini” (stessi orari)

Pinacoteca Nazionale di Bologna, via Belle Arti 56

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 8.30 – 19.30

6 gennaio: ore 8.30 – 19.30

Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione, 7

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 8.30 – 19.30

6 gennaio: ore 8.30 – 19.30

Mostra "13 anni e un secolo. Premio Fabbri sesta edizione" – Orario: 9.00-19.00. Chiuso 24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio

Palazzo Albergati, Saragozza 28

Mostra “Warhol&Friends. New York negli anni ‘80”

24 + 31 dicembre 10.00 – 17.00

25 dicembre 16.00 – 20.00

26 dicembre 10.00 – 20.00

1° gennaio 10.00 – 20.00

6 gennaio 10.00 – 20.00

Fondazione MAST, via Speranza 42

Mostra “Pendulum. Merci e persone in movimento”

Mostra “G.D Memoria e futuro. Una storia per immagini”

24, 25 dicembre: chiuso

dal 26 al 30 dicembre: ore 10–19

31 dicembre: ore 10–16

1° gennaio: ore 12–19

dal 2 al 6 gennaio: ore 10–19

Palazzo Pallavicini, via San Felice 24

Mostra “Alphonse Mucha”

24 + 25 dicembre: chiuso

dal 26 al 30 dicembre: 11 – 20

31 dicembre: 11 – 17

1° gennaio: 14 – 20

dal 2 al 6 gennaio: 11 – 20

(la biglietteria chiude 1h prima)

Raccolta Lercaro, via Riva Reno 57

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre: ore 11.00 - 18.30

27 - 28 dicembre : ore 10.00 - 13.00

29 - 30 dicembre: ore 11.00 - 18.30

6 gennaio: ore 11.00 - 18.30

Mostra “Da Picasso a Fontana” (stessi orari)

Museo Ebraico di Bologna, via Valdonica 1/5

25 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre + 6 gennaio: ore 10.00 - 18.00

Altre giornate: da domenica a giovedì 10.00 - 18.00; venerdì 10.00 - 16.00. Chiuso sabato.

La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili, via Marsala 7

24 + 31 dicembre: ore 10 – 13

25 e 26 dicembre + 1° e 6 gennaio: chiuso

29 dicembre 2018 + 5 gennaio 2019: ore 10 - 14

Ex chiesa San Mattia, via Sant'Isaia 14

Mostra “City Booming Bologna - Reopening 4 Christmas!”

24 + 31 dicembre: ore 10.00 - 17.00

25 dicembre + 1° gennaio: chiuso

26 dicembre + 6 gennaio: ore 10.00 - 19.00

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33

26 dicembre + 6 gennaio: 10.00 – 18.00

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

Mostra “Utagawa Yoshiiku (1833-1904). Creatività e ricchezza cromatica alla fine di un'era” (stessi orari)

Museo Europeo degli Studenti, via Zamboni 33

26 dicembre + 6 gennaio: 10.00 – 18.00

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

Mostra “Je ne veux pas mourir idiot. Il Sessantotto dall'università al mondo” (stessi orari)

Museo della Specola, via Zamboni 33

Visite guidate dal martedì alla domenica alle ore: 10.30 + 12.00 + 15.30

24 + 25 + 31 dicembre + 1° gennaio: chiuso

Collezione di Zoologia / Collezione di Anatomia Comparata / Collezione di Antropologia / Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” / Collezione di Mineralogia “Museo Luigi Bombicci” / Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo” info

26 dicembre + 6 gennaio: 10.00 - 18.00

31 dicembre: 9.00-13.00

24 e 25 dicembre + 1° gennaio: chiuso

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42

26 + 31 dicembre + 6 gennaio: 9.00 – 15.00

24 e 25 dicembre + 1° gennaio: chiuso