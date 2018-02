Trio e Ensemble Hermann: Musique après-midi

La OSLOM (Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale) presenta una mini rassegna di musica da camera, Musique après-midi, nell’accogliente foyer del Teatro Il Celebrazioni .

Il 10 Marzo (ore 18.00) - Trio e Ensemble Hermann: Lorenzo D'Elia (violino), Sara Pini Ugolini (violino), Laura Bettazzoni (violino), Elisa Pezzotta (violino) - Musiche di Hermann, Grieg, Brahms.

La musica di Hermann, autore unico nel suo genere, è contraddistinta dal carattere brillante e virtuoso. I due Trii in programma costituiscono il repertorio più significativo dell'autore, in cui emergono le caratteristiche tecniche e sonore dello strumento e le spiccate doti musicali dei giovani interpreti del Trio Hermann. La Holberg Suite di Grieg è tra le opere per orchestra d'archi più eseguite nelle stagioni concertistiche. Questa versione inedita di Giacomo Scarponi per l'Ensemble Hermann è impreziosita dagli slanci solistici dei singoli componenti e dalla ricchezza armonica delle linee. Il concerto termina con la celebre Danza ungherese n. 5 di Brahms, intensa nei cambi dinamici e di tempo, vivace e allegra, esuberante, passionale quanto leggermente nostalgica, in cui elementi della cultura tedesca e slava si fondono sapientemente.