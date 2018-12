Due nuove piazze comunicanti, un Natale unico: 15 dicembre anticipo di festa a Castenaso. Spicca l'inaugurazione della piazzetta davanti alla scuola Nasica (ore 18) in continuità con la nuova piazza Bassi

Non uno quindi ma due e più piazzali estesi in lunghezza, connessi sia materialmente che a vista. Con l'effetto di tanta sicurezza in più per i ragazzi, e un ritrovato senso di comunità.Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Stefano Sermenghi e della Giunta previsto per sabato 15 dicembre, ore 18:00.

Tra l'altro, proprio da lì inizia il colore del Natale 2018 a Castenaso grazie alle figure dei Magi, ricavate sì dal legno ma con taglio moderno; e il grande albero di stelle, la cui luce notturna è già un 'instant-classic' degli scatti social.

La festa in città, in ogni caso, riserva le opportunità più grandi...ai cittadini più piccoli. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sempre di sabato 15 dicembre, tutti invitati al magico itinerario di fiabe sul Natale per i luoghi addobbati a festa a Castenaso: Cortile Casa Bondi, Chiesa Madonna del Buon Consiglio, Ponte Blu, Piazza Zapelloni, Nuova Piazza Scuole Nasica

Le 5 fiabe, una per ogni tappa, sono a cura di Chiara Tabaroni (Baba Jaga), Monica Morini (teatro dell’Orsa) e Paolini (teatrino a due pollici).

Il ritrovo coi bambini è alle ore 16:00 nel Cortile di Casa Bondi, davanti alla Biblioteca Comunale, ben coperti e muniti di un lumino led o di una piccola lanterna, pronti a partire per questa magica avventura.

L’itinerario si conclude alle ore 18:00 giusto in tempo per la dolce merenda offerta da MOP Villanova, e l'inaugurazione della piazzetta Nasica. La partecipazione è gratuita, senza limiti di posti.

Infine, in serata, il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Comune: alle ore 21.00 presso la Chiesa di S. Ambrogio a Villanova, con il Coro CantER, Coro del Circolo dei dipendenti della Regione Emilia Romagna, diretto dal M° Marco Cavazza, che eseguirà brani della tradizione classica spaziando da Bach a Telemann da Rossini a Mendelsshon, con qualche incursione nel repertorio più recente e popolare. Il concerto è preceduto dagli auguri del Parroco Don Giancarlo Leonardi e del Sindaco Stefano Sermenghi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.