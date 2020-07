Le Notti delle Sementerie 5° edizione: 10 spettacoli di teatro contemporaneo sotto le stelle.

Le Notti delle Sementerie 5° edizione tornano con dieci spettacoli di teatro contemporaneo nella cornice del Teatro di Paglia sotto le stelle.

Il teatro effimero, che ogni anno si costruisce e ogni anno ritorna ad essere paglia, si rivela essere una preziosa risorsa per la particolare estate 2020. Cambierà forma: verrà costruito con le sedute già distanziate per permettere una totale sicurezza, senza rinunciare alla bellezza. Questa edizione porta il segno della resilienza e della resistenza, un’edizione fluida che ha saputo trasformarsi in corsa, che ha avuto il coraggio di non lasciarsi intimorire dai cambiamenti ma che rilancia con una proposta ancora più ricca di spettacoli.

Tre gli spettacoli che occupano la parte centrale della rassegna: il debutto di The Show (1 agosto - recupero in caso di pioggia 2 agosto), nuova produzione di Sementerie con Elisa Denti su testo originale di Manuela De Meo; il ritorno di Manzoni senza filtro (8 agosto - recupero 9 agosto), tratto da un classico oggi più attuale che mai; e Histoire du soldat (13 agosto - recupero 14 agosto), un’opera da camera composta da Igor Stravinskij, dove al posto del canto c’è una storia narrata, scritta alla fine delle prima guerra mondiale e che per l’occasione vede insieme Sementerie Artistiche, Atti Sonori e l’Orchestra del Baraccano.

Amleto take away (20 agosto - recupero 21 agosto), di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, e Sulla morte senza esagerare (22 agosto - recupero 23 agosto) del Teatro dei Gordi, sono entrambi frutto di un periodo di creazione e di prove alle Sementerie; siamo felici di vederli ora nel teatro di paglia, dopo aver gioito del successo che continuano ad avere in giro per l’Italia.

Abbiamo incontrato Luigi D’Elia durante la creazione di The Show, di cui è diventato il regista: lo ospiteremo con Cammelli a Barbiana (30 luglio - recupero 31 luglio), racconto sulla scuola di don Lorenzo Milani.

Sempre domenica (23 luglio - recupero 24 luglio) di Controcanto Collettivo e Gianni (25 luglio - recupero 26 luglio) di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani sono invece spettacoli di artisti che arrivano per la prima volta alle Sementerie, e li accogliamo con la curiosità e il desiderio che accompagnano i nuovi incontri.

Chiudiamo questo viaggio con due preziose riconferme: il ritorno di Matthias Martelli con Il Primo Miracolo di Gesù Bambino da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame (15 agosto - recupero 16 agosto), e la collaborazione con il Comune di Crevalcore e la rassegna Sere Serene per il concerto dei Gipsy Caravan (6 agosto - recupero 11 agosto).

BIGLIETTI E COSTI

Sementerie Artistiche è un’associazione di promozione sociale, per partecipare alle attività occorre essere soci. La tessera 2020 ha un costo di 3 euro. E’ possibile e consigliato compilare la richiesta di iscrizione direttamente dal sito www.sementerieartistiche.it

Il biglietto responsabile vuole essere uno strumento agile ed elastico, da un lato per provare a tenere connessa e vicina la comunità di persone che costituisce il pubblico delle Sementerie Artistiche (e potenzialmente per ampliarla), e dall’altro per cercare di dare sostegno alle Sementerie Artistiche in questo momento di difficoltà.

I biglietti tradizionali vengono rimpiazzati dai biglietti responsabili. I biglietti responsabili vengono scelti direttamente dagli spettatori in fase di acquisto e si dividono in tre categorie.

Da una parte c’è la riduzione, che può essere scelta da chi è stato colpito più duramente dalla crisi economica innescata dalla pandemia (coloro che hanno perso il lavoro, coloro che sono ancora in cassa integrazione, gli esercenti e gli imprenditori che hanno dovuto chiudere la loro attività… etc.). Per tutti costoro abbiamo pensato a una riduzione a 5 euro.

Nel mezzo c’è il biglietto intero.

Dall’altra ci sono le maggiorazioni, ovvero i biglietti responsabili pensati per il sostegno all’attività delle Sementerie Artistiche, che come tutte le attività culturali (e dello spettacolo dal vivo in particolare) in questo momento rischia di subire un contraccolpo pesantissimo dalla crisi economica che si è aperta. Abbiamo pensato a varie fasce di sostegno attraverso il biglietto, da 20 a 100 euro.

Prenotazioni

È possibile prenotare il proprio biglietto e ritirarlo direttamente la sera di spettacolo scrivendo a prenotazioni@sementerieartistiche.it

o tramite whatsapp al numero 388.2460985.

Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito o bancomat in biglietteria, la sera dello spettacolo

o tramite Satispay al momento della prenotazione.

In caso di pagamento con Satispay la conferma varrà come biglietto.

La prenotazione è vincolante: in caso di disdetta è necessario darne tempestiva comunicazione .

I biglietti prenotati devono essere ritirati entro e non oltre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo: in caso di ritardo la disponibilità del biglietto non è assicurata.

Le prenotazioni verranno accettate fino alle ore 19.00 del giorno dello spettacolo.

Maltempo

Per tutti gli spettacoli è prevista una data di recupero in caso di maltempo.

DOVE e QUANDO

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30; dalle 19.00 sarà possibile accedere al nostro Bar con Piccola Cucina con prodotti locali.

Le Sementerie Artistiche sono in via Scagliarossa 1174 a Crevalcore, Bologna.