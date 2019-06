"Odisseo. Viaggio nel teatro"

Da Itaca a Itaca: un viaggio circolare, sincronico e onirico per vivere il mito di Odisseo, tra le onde di un mare antico, coi suoi sapori, i suoi odori e le sue creature mitiche. Le identità degli spettatori, molteplici e multiformi come il protagonista, saranno lo specchio dell’eroe greco, diventando il suo stesso corpo e vivendo il suo stesso viaggio. Il gruppo si frammenterà e gli spettatori incontreranno i personaggi del mito: il morso della mela di Atena, la buccia d’arancia di Eolo, il girotondo con Nausicaa o il canto delle Sirene. Il mare, allora, diventerà metafora del teatro, perché non esiste un centro, non lascia tracce: ma il teatro è forse l’unico luogo al mondo in cui – come il mare per Odisseo – ciascuno di noi può incontrare i propri fantasmi e riconquistare la sua Itaca.

Lo spettacolo, diretto da Massimo Munaro, conclude la rassegna "L'estate è un classico" nell'ambito di "Bologna Estate".

