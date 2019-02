Oli essenziali: come affrontare l'inverno e i disagi di stagione

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso curato dalla dottoressa Dana Goldoni per scoprire meglio tutte le proprietà benefiche degli oli. Per iscriversi su sociale.immobiliaresanpietro.it



Gli oli essenziali, infatti, rappresentano uno dei più sorprendenti prodotti che la natura ci mette a disposizione per le molteplici qualità che li contraddistinguono.



Conosciuti sin dai tempi degli antichi egizi e anche prima, sono ben più che semplici “profumi naturali”, ma veri e propri rimedi che la terra ci dona per darci sollievo nelle stagioni fredde, nei cambi di stagione e in estate.

A seconda delle piante da cui vengono estratti, la relatrice ci spiegherà le proprietà benefiche scientificamente dimostrate: balsamiche, ma anche antisettiche, antibatteriche, antivirali e antinfettive.



Il corso è stato organizzato in collaborazione con Donnedessenza e un ringraziamento speciale a ilgiardinodisale.com che gentilmente ci ospita.



Gli argomenti trattati durante l’incontro:



cosa sono gli oli essenziali?

perché scegliere gli oli essenziali

gli oli essenziali sono innocui?

metodi di estrazione

che cosa sono le certificazioni e servono davvero?

quali oli prediligere per proteggerci dall’inverno

come usarli

esempio di routine giornaliera per prevenire

utilizzo nei soggetti sensibili (bambini, anziani e donne in gravidanza).

La conferenza sarà informativa, aperta e interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti



Il corso gratuito, organizzato da Immobiliare San Pietro, sarà curato dalla dottoressa Dana Goldoni che da anni si occupa di divulgazione scientifica sull’aromaterapia, focalizzando l’attenzione sulla biochimica e fisiologia degli oli essenziali sul cormo umano e animale.



Ti aspettiamo!



Il corso ha un numero di posti limitato.



DANA GOLDONI



Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche, seguita ad anni di ricerca biomedica in Francia e in Gran Bretagna dopo aver ottenuto il dottorato in elettrofisiologia. La divulgazione scientifica é sempre stata la sua passione che ha portato avanti dagli anni dell’università. Ora si occupa di divulgazione scientifica sull’aromaterapia, focalizzando l’attenzione sulla biochimica e fisiologia degli oli essenziali sul corpo umano e animale.

Si occupa inoltre di traduzioni mediche di testi di aromaterapia, è co-autrice delle guide “Guida rapida all’aromaterapia” e “Introduzione all’aromaterapia”. Grazie alla sua esperienza come ricercatrice spesso pubblica articoli scientifici in linguaggio divulgativo e si occupa di insegnare la sua passione sia ai professionisti che all’utente finale.