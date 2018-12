Omaggio a Bernardo Bertolucci

Solamente per un giorno, il 15 dicembre alle ore 21, il cinema La Pergola di Vidiciatico riaprirà le porte per una unica proiezione, dove sarà possibile vedere la versione restaurata digitale di Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, un omaggio al maestro recentemente scomparso.

Sabato 15 dicembre 2018 infatti è l’anniversario della prima proiezione del film, avvenuta a Porretta il 15 dicembre 1972 alla Mostra Internazionale del Cinema Libero.

Il restauro digitale di Ultimo tango a Parigi in 4k è stato realizzato dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia con la supervisione di Bernardo Bertolucci ed è stato curato da Vittorio Storaro e per quanto riguarda la parte sonora da Federico Savina. I negativi sono stati messi a disposizione dalla società di produzione PEA di Alberto Grimaldi e dalla Metro Goldwyn Mayer. La lavorazione è stata effettuata presso gli stabilimenti Laser Film e Fotocinema di Roma.



Per informazioni e aggiornamenti sul programma disponibili al sito www.porrettacinema.com.