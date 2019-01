"Ombre folli" di Franco Scaldati

interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

produzione Cooperativa Le Tre Corde – Compagnia Vetrano/Randisi



Le ombre di due uomini si raccontano. Il primo ha la passione segreta di travestirsi e fare sesso con uomini incontrati in strada, che alla fine uccide se viene riconosciuto. Il secondo, che dice di amarlo come un figlio, scopre questa sua doppia vita e lo sequestra per redimerlo. La terza tappa di Vetrano e Randisi nel mondo linguistico e antropologico di Franco Scaldati ci porta all’estrema rarefazione di due fantasmi e al tempo stesso alla concretezza fisica e materiale dei loro corpi e desideri: “’na giajrna stiddha iu sugnu, c’u mussu pittatu” (io sono una pallida stella, con la bocca dipinta). Dopo “Totò e Vicè” (diventato anche un film, che sarà presentato in questa occasione a Bologna) e “Assassina”, ancora un dialogo di anime vaganti dall’identità incerta, sostenuto da una drammaturgia poetica e visionaria come quella straordinaria dell’autore siciliano scomparso 6 anni fa. Uno spettacolo di parole, di emozioni, di atmosfere, di corpi e di follia...