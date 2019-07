Orchibo 2019: il paradiso delle orchidee

Torna Orchibo l’annuale esposizione di orchidee bolognese, come sempre ricca di attrazioni e novità. La migliore occasione per scoprire ed ammirare l’incredibile varietà del mondo delle orchidee e lasciarsi catturare dalla loro bellezza!



L’evento è aperto sia ai neofiti, che potranno incontrare i soci AERADO sempre disponibili per consigli e suggerimenti sulla coltivazione di queste meravigliose piante, sia ai coltivatori più esperti, che potranno partecipare con i loro migliori esemplari all’assegnazione del Best in Show e delle medaglie da parte dei giudici internazionali dell’AIO.

Per tutti, l’opportunità di acquistare la propria orchidea ideale fra le tantissime messe a disposizione da esperti vivaisti e coltivatori, sia italiani che internazionali.



L’ingresso è libero.





Gallery