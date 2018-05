Organic Way, via Ugo Bassi 4/E, apertura 18 maggio 2018

L’AGRICOSMETICA SOSTENIBILE DI ORGANIC WAY ARRIVA DAL 18 MAGGIO IN VIA UGO BASSI 4/E.

PROMOZIONE ESCLUSIVA PER LE PRIME GIORNATE DI APERTURA: 18, 19 E 20 MAGGIO!

Organic Way apre le porte della sua officina agricosmetica in centro a Bologna.

Un luogo speciale dove potrai assaporare le fragranze provenienti dalle piante biodinamiche dei campi di Oway e lasciarti avvolgere dai benefici aromaterapici degli oli essenziali più puri.

Uno spazio all’insegna della bellezza e del benessere dove potrai ricevere gratuitamente una consulenza cosmetica personalizzata e provare l’efficacia dei trattamenti naturali Oway per i capelli e per il corpo.

Scopri i valori agricosmetici ed ecosostenibili del mondo Organic Way su oway.it