OZ, l'ultimo evento: spettacolo, concerto, dj-set

OZ: l'ultimo evento. Nella fantastica location della nostra piazzetta esterna, vi aspettiamo dalle 19:00 per un piccolo aperitivo con buffet gratuito, accompagnato dalle sonorità Gypsy - Swing - Blues del mitico gruppo Gli ex della tua ragazza



Alle 20:30 pronti a partire per l'ultimo viaggio attraverso il "Magico mondo di Oz"!

Con lo Spettacolo di fine anno degli allievi dei corsi di tessuti, trapezio e parkour.



A seguire si torna in piazzetta con

dj set trash/rock/quelchepiùcipiace....

Un'ultima lunga notte di magia e allegria per salutarci degnamente fino a quando....chissà!



Questa sarà la serata conclusiva di OZ come tutti noi lo conosciamo: vi aspettiamo più numerosi e partecipi che mai nella speranza di potervi già dare qualche informazione per l'anno prossimo e per un prossimo OZ!!



Ingresso a offerta libera con tessera AICS (5€)



Via Calzoni 2, Bologna