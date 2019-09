Paolo Cevoli: "La sagra famiglia"

Dopo La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli, con oltre 140 repliche in due stagioni, Paolo Cevoli torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, diretto anche questa volta da Daniele Sala, La sagra famiglia. "Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?".

"Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi...". Genitori e figli, il dramma della nostra epoca. Forse però questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli e gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli. Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonandola con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea, Dio, Mosè e la Sacra Famiglia formata da Maria, Giuseppe e Gesù bambino, saranno tutti protagonisti del frizzante e scanzonato racconto di Paolo Cevoli.

Appuntamento dal 27 al 31 dicembre al Teatro Il Celebrazioni.