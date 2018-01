FICO: incontro con Paolo Crepet

In collaborazione con Manageritalia, incontro con Paolo Crepet che presenta il suo libro IL CORAGGIO (Libri Mondadori).



Bambini insicuri o ribelli, adolescenti in crisi, rinchiusi in sé stessi o "sopra le righe", comunque preoccupati o impauriti dalle responsabilità che comporta diventar adulti.

Paolo Crepet, nel suo nuovo saggio, propone ai genitori e agli educatori una chiave con cui affrontare il quotidiano disagio generale: il coraggio. Il coraggio che devono avere, quello di credere in sé stessi, nei propri figli e nei propri allievi, e il coraggio che devono insegnare loro per superare le difficoltà di ogni giorno fuori e dentro la scuola, per affermare le proprie idee e le proprie vocazioni, la propria libertà e autonomia, per non rinunciare ai propri sogni e costruire la giusta dose di autostima.



Evento gratuito

Per informazioni - Librerie.Coop Fico / tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it