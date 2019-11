Pearl Jam: un concerto all'Autodromo di Imola

I Pearl Jam saranno in Tour in Europa nel 2020 ed è previsto un concerto in Italia all’Autodromo di Imola il 5 luglio. Una notiziona per i tantissimi fan della band, che quasi non ci possono credere. Non è ancora stata ufficializzata, ma a parlerne è stata anche l'ex sindaca Manuela Sangiorgi sui social e pare quindi siano più che rumors. Presto notizie anche sui biglietti.

Dopo Cesare Cremonini e Vasco Rossi, la band di Eddie Vedder dovrebbe quindi dare un grande tocco di internazionalità e di rock alla platea imolese.