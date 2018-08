Pepe Mujica, la mia agricoltura sostenibile: l’ex presidente dell’Uruguay in città

L’ex presidente dell’Uruguay fa tappa a FICO per il suo tour italiano che lo porterà fino al Festival del Cinema di Venezia

È in Italia per la presentazione, al Festival del Cinema di Venezia, del documentario che gli ha dedicato Emir Kusturica, “El Pepe Una vida suprema”. Pepe Mujica, l’ex presidente dell’Uruguay farà tappa anche a Bologna, a FICO Eataly World, per incontrare il pubblico e raccontare le proprie radici e la sua visione di agricoltura sostenibile. Un dialogo che prende le mosse da “Una pecora nera al potere. Pepe Mujica, la politica della gente” (Gruppo Lumi, aggiornato nel 2017), il libro che racconta la sua straordinaria avventura umana e politica. Ad accompagnare Mujica, gli autori A. Danza ed Ernesto Tulbovitz.



L’appuntamento, organizzato da FICO Eataly World e Gruppo Lumi, con la collaborazione di Civetta Movie e Librerie.coop, è ad ingresso gratuito, mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 21 nel Centro Congressi di FICO Eataly World in Via Paolo Canali 8, a Bologna.



Si consiglia la prenotazione su: http://bit.ly/Mujica-a-FICO