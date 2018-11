Pinocchio senza stivali e il Grillo Danzante: burattini e marionette

Prosegue la rassegna “Burattini che Passione!” organizzata dalla Fondazione Famiglia Sarzi presso il teatro arena di FICO con la collaborazione di compagnie e artisti del magico mondo del teatro di figura.

Il nuovo appuntamento è con il Teatrino a due Pollici che vi incanterà con lo spettacolo Pinocchio senza stivali e il grillo danzante:



E se Pinocchio, invece di diventare un

bambino perbene, decidesse di restare una

marionetta di legno, come andrebbero a finire le sue avventure?

Il burattino più famoso al mondo, messo alle strette dalla fata Turchina che vorrebbe fare di lui un bravo ragazzo, fugge dalle

pagine del libro per tentare di cambiare il proprio destino.

In cerca di una parte da attore, Pinocchio si intrufola all’interno

delle trame delle fiabe classiche, da Cappuccetto Rosso a Cenerentola, fino al Gatto con gli stivali.

Nessuno dei personaggi sembra però disposto a

concedergli un ruolo e a sovvertire così, l’ordine dei loro intrecci consolidati dalla tradizione.

Riuscirà Pinocchio a rimanere un burattino di legno o sarà

costretto a seguire la volontà di Collodi, autore delle sue famose avventure?



Costo: 6 euro

Gratis per bimbi fino a 2 anni

Sconto pacchetto famiglia: 2 adulti e 1 bambino 12 euro.

Pagamento in loco





Gallery