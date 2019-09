Pixies live al Paladozza: leggende viventi, la più influente band degli anni ’80

Ven 11 ottobre @ PALADOZZA, P.za Azzarita 8 – PIXIES

Salutati come la più influente e pionieristica band degli anni ’80, hanno aperto la strada a pesi massimi della storia della musica come Nirvana, Radiohead e Pearl Jam, oltre ad aver composto il celebra brano "Where is my mind?", diventato famoso in tutto il mondo per essere stato utilizzato nel film Fight Club.

Dopo cinque album in studio che li hanno portati all’apice della popolarità, nel 1993 Black Francis annuncia il loro scioglimento in un’intervista radiofonica su BBC Radio 5. Torneranno insieme solo nell’aprile 2004 ripartendo con un lungo tour per celebrare la reunion. A settembre uscirà il settimo album della loro carriera accompagnato da un tour mondiale.

Al Paladozza potremo vedere queste leggende viventi di nuovo live con i brani del nuovo album insieme al loro famoso repertorio.

Ore 20. Ingresso 30 euro + d.p.