PJ Masks masks a teatro: i burattini dei super pigiamini!

Bambini siete pronti per uno scoppiettante spettacolo? A grande richiesta dopo il grande successo ottenuto in varie città italiane torna DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 al CINEMA TEATRO PERLA, via San Donato n.38 a Bologna il Teatro di Figura Fiorentino con i burattini per raccontare la divertente storia di tre giovani eroi che vegliano sulla città: Gattoboy, Gufetta e Geco conosciuti come i SUPER PIGIAMINI!



È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivoni affinché non rovinino il divertimento: Gattoboy, Geco e Gufetta sono in arrivo Domenica 25 Febbraio al CINEMA TEATRO PERLA, via. San Donato n.38 a Bologna !

Manualità, invenzione, fantasia, calore della voce, interazione……in poche parole umanità



Meglio di un film, di un videogame o qualsiasi altra moderna diavoleria, Il Teatro di Figura è sempre l’intrattenimento più amato dei bambini. Sarà perché riesce a unire l’interpretazione del racconto orale con il movimento dei personaggi usando una magia che nessuna tecnologia sarà mai in grado di esprimere.



ORARIO SPETTACOLI ALLE 11,00 e 15.30 e ore 17.30

DURATA: 1 ORA

HAI VOGLIA DI DIVENTARE UN EROE E AIUTARE I SUPERPIGIAMINI AD AFFRONTARE QUESTA SPLENDIDA AVVENTURA?



Spettacolo con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna



COSTO: 8 EURO ADULTI – 7 EURO I BAMBINI – GRATIS SINO A 2 ANNI E MEZZO

PER INFORMAZIONI: 347 2107738 – 320 2176831