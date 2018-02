Play week: il programma di Lega Nerd

La sezione bolognese di Lega Nerd e la sua Sede crescono e con loro anche gli eventi e le giornate di apertura!

Ecco un breve recap dei nostri eventi settimanali:



MARTEDì - RETROGAME NIGHT :::

La Retro Game Night è un appuntamento infrasettimanale ideato per fare del sano gaming/retrogaming in buona compagnia, mangiare junkfood e passare un po' di tempo nerdesco insieme tra vecchie e nuove console, cabinati da bar e chiacchiere quantistiche.



GIOVEDì - AEROGRAFIA SU GUNPLA :::

Il giovedì è dedicato al corso di montaggio ed aerografia su Gunpla, a cura di Drugo!

(Per iscrizioni ed informazioni scrivere a Drugo paints other stuff)



VENERDì - GAME NIGHT :::

La Game Night è l'appuntamento settimanale dei nerd di Bologna e dintorni che si ritrovano presso la Sede di Lega Nerd SB per giocare ai più svariati giochi da tavola, di carte e di ruolo! In Sede sono presenti diversi titoli ma è possibile portare giochi propri.



DOMENICA - CRAFTING DA COSPLAY :::

Se avete sempre sognato di imparare a realizzare un cosplay armato, modellando i materiali plastici e decorandoli per impersonare il vostro personaggio preferito, questo è il corso perfetto per voi!

(Per iscrizioni ed informazioni scrivere a CosplayWise)